80 млн тг направили на ремонт школы в с.Асаново

Новая кровля, пластиковые окна, линолеум, вытяжка стен здания. Капитального ремонта Асановская средняя школа не видела с момента основания. Более 40 лет. Этим летом в учебном заведении взялись за ремонт и ….

Светлана Черкасова, директор Асановской средней школы, Кызылжарский район

— Школа преобразилась. Она стала эстетичней, детям будет приятно обучаться. Старые окна совсем вид портили. Мы очень рады изменениям.

Придать новый облик зданию помогла госпрограмма «Ауыл- Ел бесігі». Из республиканского и местного бюджетов выделили около 80 миллионов тенге. Подрядчик — шымкентская фирма.

Светлана Черкасова, директор Асановской средней школы, Кызылжарский район

— Ремонт начался 1 июня, и в сроки практически уложились. Основные виды работа- замена окон, кровли, ремонт пола спортзала, на 2 и 3 этаже вытянули стены. В этом году у нас установили камеры по всему периметру.

В образовательном учреждении обучаются 230 детей. Теперь они ходят в обновленную, светлую, теплую и со всеми удобствами школу. Если говорить о районе в целом, то всего в Кызылжарском в порядок привели 8 школ. На ремонт затратили почти 600 млн тенге.

Абай Альжанов