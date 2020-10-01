Ветераны ДУИС получали сегодня поздравления

В день пожилых людей все организации области, вне зависимости от сферы деятельности, чествовали своих ветеранов. Областной департамент уголовно-исполнительной системы тоже не остался в стороне от традиции.

Его сотрудники побывали в гостях у 105 ветеранов, которые трудились в разных профильных учреждениях. Без внимания не остался и бывший начальник областной службы пробации — 71-летний Ермухамбет Капаров. Он больше 30 лет работал в уголовно-исполнительной системе.

Ермухамбет Капаров, ветеран ДУИС:

— Очень много коллег звонили, которые со мной работали, да и молодые, которые после меня работали и еще работают. С МВД звонили с Астаны, буквально перед вами. Но и такой простой гражданский народ тоже звонил, поздравлял.

Мадина Ергалиева, пресс-секретарь ДУИС:

— От имени личного состава нами оказана материальная помощь, а также вручены подарки нашим пенсионерам. В такой праздничный день мы только желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Дарья Пышмынцева