Ветераны ДУИС получали сегодня поздравления

В день пожилых людей все организации области, вне зависимости от сферы деятельности, чествовали своих ветеранов. Областной департамент уголовно-исполнительной системы тоже не остался в стороне от традиции.
Его сотрудники побывали в гостях у 105 ветеранов, которые трудились в разных профильных учреждениях. Без внимания не остался и бывший начальник областной службы пробации — 71-летний Ермухамбет Капаров. Он больше 30 лет работал в уголовно-исполнительной системе.
Ермухамбет Капаров, ветеран ДУИС:
— Очень много коллег звонили, которые со мной работали, да и молодые, которые после меня работали и еще работают. С МВД звонили с Астаны, буквально перед вами. Но и такой простой гражданский народ тоже звонил, поздравлял.
Мадина Ергалиева, пресс-секретарь ДУИС:
— От имени личного состава нами оказана материальная помощь, а также вручены подарки нашим пенсионерам. В такой праздничный день мы только желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Дарья Пышмынцева