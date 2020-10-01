Вакцинация пернатых от птичьего гриппа проводится в СКО

Индоутки славятся неприхотливостью и спокойным нравом. Вакцинировать от птичьего гриппа эту породу несложно. В отличие от пугливых кур или агрессивных гусей. Индоуток Николай Шмидт разводит каждый год. Его двор птичий грипп обошёл стороной. Но есть знакомые, которым повезло меньше. Потому, говорит сельчанин, лучше перестраховаться.

Николай Шмидт, житель с.Бесколя, Кызылжарский район:

— Птичий грипп по Бесколю у нас пошёл. Много мора птицы. Я провакцинировал на всякий случай, чтобы такого не было. Спасибо ветврачам, что вовремя кинулись за это дело.

Вечером позвонил, утром следующего дня ветеринары уже приехали. Бесплатно провакцинировали 12 голов. И сразу же поехали по следующему адресу.

Калианур Жолмуханов, житель с.Бесколя, Кызылжарский район:

— У меня 38 кур. Купил их в прошлом году. Узнал про птичий грипп. Конечно, начал бояться за живность. Всё-таки вирус опасный. А я и моя семья потом есть будем яйца и мясо. Думаю, на всякий случай, лучше поставить прививки.

По данным на утро 1 октября на подворьях Кызылжарского района от птичьего гриппа погибли 4 250 голов. Больше всего в сёлах Якорь и Красный яр. Вакцина в район прибыла в середине сентября. Сразу же приступили к защите здоровых особей. Провакцинировали свыше 60 тысяч голов.

Арман Илюкин, директор ветеринарной станции Кызылжарского района:

— Вакцинация больше у нас проводится в Прибрежном сельском округе, село Шаховское. Там вакцинировано 11 тысяч. Там владельцы содержат большое количество птицы, именно гусей для реализации. Это, можно сказать, их заработок. Люди занимаются разведением, реализацией птицы. Работа проведена на 85%.

Сейчас в Кызылжарском районе ситуация стабилизировалась. Как и по всей стране. Ущерб, который принёс опасный для птиц вирус, ещё предстоит подсчитать. Официально смерть от птичьего гриппа подтвердили у 329 тысяч голов. Это и те, что с домашних подворий, и с птицефабрик.

Владельцы получат компенсацию. Даже если грипп подтвердился только у одного, к примеру, гуся, уничтожить придётся весь двор, как контактных особей. Но компенсацию хозяин получит за всех.

Сложнее с этим вопросом дело обстоит у птицефабрик. Официально в стране от гриппа пострадало два предприятия. Одно в Костанайской области, другое у нас. 1 октября на Бишкульской началась утилизация.

Гульмира Исаева, вице-министр сельского хозяйства РК:

— На сегодняшний день комиссионно установлено, что падеж на Бишкульской птицефабрике составил 181 тысячу голов. Там продолжает работать комиссия. Опять таки, выполняли ли на данной птицефабрике требования в соответствии со статьёй закона о ветеринарии, будет решаться вопрос о выплате компенсации.

Падёж на птицефабрике ТОО «Алекри»! Некоторые информационные издания разместили данные о 520 тысячах погибших. 19 сентября на предприятие отправилась комиссия.

Гульмира Исаева, вице-министр сельского хозяйства РК:

— Было комиссионно установлено, что птицефабрика была пустая. Поголовья там не было. При собеседовании с ветврачом птицефабрики было получено объяснение, что технологически было принято решение об отключении вентиляции. Птица простым языком задохнулась. Погибла от асфиксии.

Тушки утилизировали, провели дезинфекцию. И теперь смерть птицы невозможно связать с птичьим гриппом, говорит вице-министр. Тогда донесений от руководства и специалистов не было, как и актов падежа и утилизации, связанных с птичьим гриппом, отмечает Гульмира Исаева. Сейчас официально птичий грипп подтвердили в 48 населённых пунктах шести областей. 29 сёл из них — в нашей области. Их закрыли на карантин.

Айгерим Мукашева