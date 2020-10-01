В микрорайоне «Солнечный -2» прокладывают ливневую канализацию

Микрорайон «Солнечный-2» новый и перспективный. Здесь строят дома, благоустраивают участки. Совсем скоро появится ливневая канализация. Её монтаж начали 2 недели назад. Протяженность сетей составит порядка 4 км с учетом подъездных путей. Охватят 4 улицы. Это чуть больше 70 домов. В их числе и жилье Серика Аманжолова. Со своей семьёй он переехал сюда 2 месяца назад.

Серик Аманжолов, житель г.Петропавловска:

— Ливнёвки-это очень хорошая вещь. Вовремя их начали делать. Сейчас как раз осень-сезон дождей. Очень хорошо, что у нас ничего застаиваться не будет: ни во дворах, ни на проезжей части. Надеемся, что после этих работ нам ни с какими трудностями не придется сталкиваться. Ну а мы, в свою очередь, будем ухаживать за канализациями своими.

Кроме «Солнечного-2» новые ливневки в этом году появятся еще и в Рабочем поселке. Работы там ведутся с прошлого года. Реконструировали сети и на улице Потанина.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Также будут проводиться работы по улица Халтурина. Укладка ливневых канализации. Этот проект переходящий. Кроме того, в этом году начнется кладка ливневок. Еще работы будут на привокзальной площади.

К слову сказать, протяженность ливневых канализций в областном центре 92 км. 48 из них -открытого типа.

Анжелика Сычёва