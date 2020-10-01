В хозяйстве «Токуши GRAIN» за один день убрали 200 га гречихи

Гречиху в хозяйстве «Токуши GRAIN» выращивают впервые. В апреле закупили семена в российском городе Кургане, засеяли ими поля в 200 гектаров. Выбрали лучшие наделы.

Жомарт Омаров, директор «Токуши GRAIN», Аккайынский район

— Очень медоносное растение. Вокруг этого поля стояло около 500 ульев. Растение само по себе не опыляется. Поэтому обоюдно с пчеловодами договорились на взаимовыгодных условиях.

За один день работы удалось убрать все 200 гектаров, несмотря на то, что опыта в посеве гречихи в хозяйстве нет. Проблем в этом сезоне не возникало: соблюдали все агротехнические приемы, использовали современную технику.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— В среднем, с одного гектара земли собирают около 14 центнеров гречихи. Несмотря на засушливое лето, по словам агрономов, урожай хороший.

Половину урожая в хозяйстве планируют сдать в стабилизационный фонд, там за тонну гречихи предлагают 170 тысяч тенге, оставшуюся часть продадут по коммерческой цене — 195 тысяч.

Эта культура очень высокорентабельна и улучшает почву, говорит директор «Токуши GRAIN» Жомарт Омаров. В следующем году на этом поле засеет пшеницу. Уверен, урожай будет хорошим.

Жомарт Омаров, директор «Токуши GRAIN», Аккайынский район:

— Просто раньше не было спроса. У гречихи узкий рынок, не продать в таком объёме, как пшеницу. Ты мог собрать 500 тонн, а они никому не нужны. Поэтому страхуемся и много не сеем.

Засеять эту культуру решили по поручению главы региона, чтобы обеспечить североказахстанцев одним из необходимых продуктов. Ранее его покупали в соседних странах, а теперь гречка будет местного производства.

В рамках программы импортозамещения в этом году посевы гречихи в регионе увеличены в 2,5 раза. Что касается уборочной кампании 2020 года, то она уже на стадии завершения.

Зерновые и зернобобовые убраны на 97%, урожайность составила почти 15 центнеров с гектара. Масличных аграрии скосили на площади порядка 789 тысяч гектаров.

Айгерим Муканова