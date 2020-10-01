Тепло сохранится лишь в первой декаде октября

Первая декада октября порадует североказахстанцев тёплыми деньками. Днём температура будет держаться в пределах 13-18 градусов выше нуля, до отметки 5 ожидается ночью. Но, такая погода простоит недолго. Заметное понижение температуры североказахстанцы ощутят во второй декаде.

Файруза Билалова, инженер-синоптик РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, днём до 8-13, местами 3 тепла. Затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до 2-7, местами 10 мороза, днём 0-5 тепла.

Такой же она продержится и в последней декаде золотого месяца. Лишь местами небольшое потепление. Но жители всё же надеются, что октябрь порадует.

Количество осадков в октябре по прогнозам синоптиков ожидается выше нормы. Туман, гололёд и усиление ветра в течение месяца будут часто.

Айгерим Муканова