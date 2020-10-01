Супруги Бралины поделились секретом семейного счастья

Счастье — в мелочах. Первое, что приходит на ум, глядя на эти кадры. Глаза Турсынбека и Кайныш Бралиных буквально светятся, а на лицах -улыбки. И дело не в солнечном октябрьском дне, а в тех, кто с ними рядом. Дети и внуки пожилой пары, которая вместе больше 40 лет, — их настоящее, ради которого хочется просыпаться по утрам и будущее, от которого радостно и волнительно одновременно.

Такие же эмоции у Бралиных вызывает совместное прошлое. Уроженцы Жамбылского района первый раз встретились задолго до того, как супруги приняли решение стать семьей.

Турсынбек Бралин, житель г.Петропавловска:

— В одной школе учились. Когда она маленькая была, мы вместе играли, может быть она тогда понравилась или я ей понравился. Когда приехали в город, я поступил в институт, а она — в педколледж, мы уже чаще начали общаться друг с другом. Я ее провожал или она ко мне приходила.

С того времени они пошли по жизни вместе, ставили общие цели, оба хотели карьерного роста и стремились в молодости узнать и выучить как можно больше. Любовь к знаниям супруги привили и своим троим детям, сейчас объясняют, что ученье — свет, семерым внукам. Ради них из Новокаменки, где много лет трудились в школе, переехали в город.

Кайныш Бралина, жительница г.Петропавловска:

— Мы приняли решение помогать внукам и детям, находясь вне города, делать это было сложно. Супруг не сразу привык жить в квартире. Здесь ему не хватало домашнего уюта, своего хозяйства. Я тоже скучала по этому какое-то время. Мы привыкли все делать вместе, направлять друг друга, помогать, поддерживать, наверное, в семье нет ничего важнее.

Кстати, 40 в семье Бралиных, своего рода, магическая цифра. Связана она не только со временем, проведенным вместе, но и профессиональным педагогическим стажем.

Дарья Пышмынцева