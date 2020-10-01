Праздничный концерт для пожилых прошел в Петропавловске

В этом году активисты отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации впервые организовали праздничный концерт для старшего поколения. Они поздравили бабушек и дедушек творчески: танцами, душевными стихотворениями и песнями.

Анастасия Волкова — руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации

— Сегодня мы пригласили ветеранов и пенсионеров, чтобы вспомнить детство, подарить им хорошее настроение, выразить слова благодарности. И конечно же, проявить заботу и внимание.

Поздравить старших от лица областной АНК пришла представитель украинского культурного центра Лидия Хамрачева. Сегодня она поёт песни на трех языках: русском, казахском и украинском.

Лидия Хамрачева — председатель общественного объединения «Украинский культурный центр Северо-Казахстанской области»

— Хочу поздравить всех наших прекрасных ветеранов, пенсионеров с таким замечательным праздником — с днем пожилого человека. Пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия нашему мирному Казахстану, где проживает много национальностей, и пожелать мирного неба.

В этот солнечный день своим настроением поделились и ветераны. Многие говорят, что этот праздник для них как новая жизнь. И несмотря на карантин, можно забыться и отвлечься, вот так, дружно и тепло встретиться. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

Североказахстанцы:

— Спасибо всем, что организовали такое мероприятие для нас. Очень весело, можно отвлечься от всех проблем.

— Все-таки и вирус. Но мы все соблюдаем, и в масках ходим, стараемся не заболеть. Нам еще хочется пожить.

— Сегодня солнышко, сегодня день прекрасный для пожилых людей. Пусть будет в каждом доме радость, счастье, любовь, понимание к друг другу.

Представители золотого возраста вспомнили свою молодость, поделились своими воспоминаниями.

Алишер Ашимов