За ходом предвыборной кампании партийцев Бахытжан Самиева следила с самого начала. Присматривалась, переживала, выбирала на свой взгляд наиболее достойных и активных кандидатов, изучала их программы. Признается, определиться было сложно. Но свой голос всё же отдала.

Бахытжан Самиева , председатель Альянса женских сил СКО:

— Было очень интересно, что каждый претендент показывал себя с другой стороны. Люди рядом сидящие, живущие, были даже не знакомы с той чертой характера того или иного кандидата. Очень много новых лиц было, очень много молодых. Я думаю, это большие общественники, политики.

Голосование на праймериз » Nur Otan» стартовало в полночь 1 октября. Завершится оно 3 октября, в 14.00 часов. В первые два дня голоса будут приниматься онлайн, через мобильное устройство или персональный компьютер.

Айзада Рахметова, заведующая отделом организационно-контрольной работы СКФ партии «Nur Otan»:

-На 3 октября на избирательных участках тоже будет онлайн и бюллетени. Это предназначено для тех, у кого нет возможности проголосовать через устройства. А традиционное предназначено для тех, кто не имеет доступа в интернет, как правило, это в отдалённых сёлах.

Всего по области 200 избирательных участков. На ста двух проголосуют дистанционно. На девяноста восьми — традиционно по бюллетеням.

Айзада Рахметова, заведующая отделом организационно-контрольной работы СКФ партии «Nur Otan»:

— В общем по области более 20 тыс проголосуют онлайн. А более 7000 тысяч партийцев проголосуют через бюллетени. По правилам праймериз для прозрачности одно устройство, и голосовать можно тоже один раз.

Проголосовать один раз, но за неограниченное количество кандидатов.

Анжелика Сычёва