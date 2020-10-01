Два факта расчёта чужими банковскими картами зарегистрированы в СКО

Правоохранительные органы

20:21 1 Октября 2020

32- летняя горожанка рассчиталась за товар в сумме 6 тысяч тенге чужой картой Kaspi Gold в супермаркете «Семейный». Другая жительница областного центра в магазине «Северный» также воспользовалась не своей картой того же банка и накупила товаров на 3,5 тысяч тенге.

Оба факта внесены в единый реестр досудебных расследований. Полицейские расценивают такие факты, как тайное хищение чужого имущества, а за это можно привлечь к уголовной ответственности.

Стражи порядка информируют, в случае нахождения чужих банковских документов следует их вернуть владельцам. А потерявшему сразу обратиться в колл-центр, либо ближайшее отделение банка для блокировки операций по утерянной карте.

 

 

Айгерим Муканова

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