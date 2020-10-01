Чистая питьевая вода — в каждом доме

Сауле Кажинова в Ледёнево живёт 8 лет. По профессии она учитель английского языка. После выхода на заслуженный отдых уделяет больше времени домашнему хозяйству. Хобби женщины- цветы. В доме и на участке — они повсюду. Чтобы ухаживать за всей этой красотой, нужно немало воды. Раньше женщина покупала её по талонам. Одна фляга- 25 тенге. Воду в село привозили 2 раза неделю. Теперь она течёт прямо из -под крана.

Сауле Кажинова, жительница с.Леденёво, Мамлютский район

— Отвыкаю от всяких фляг, там они стоят, пустуют. Надеюсь, что зимой у нас проблем с водой не будет. С первых дней напор очень хороший, вода чистая. А бойлер установили? Намерена я отвести комнату для душа, септика, стиральной машины.

Разводящие сети водоснабжения в Леденёво привели в порядок в прошлом году. На ремонт потратили 11,5 миллионов тенге. Это позволило провести чистую питьевую воду в каждый дом. Применяли метод санации. В 2020-м для удобства сельчан дополнительно установили 17 колодцев.

Абзал Исманов, аким Леденёвского сельского округа, Мамлютский район

— Населенный пункт состоит из 170 дворов, где в каждом доме есть вода. В 2021-м году планируем установку резервуара. В данный момент водой пользуемся с трассы.

Село с каждым днём становится лучше: появилось новое освещение, ремонтируют дороги. Перспективы, одним словом, большие.

Сельчане:

— Раз мы живем в селе, каждый держит скот. Например, есть бараны, коровы, телята, птицы. Им нужна вода. Была вода привозная, зимой гоняли скот на водопой на озеро. Сейчас воду подвели. Это очень удобно.

— Для того, чтобы трудиться и жить хорошо, у нас есть все предпосылки для этого. У нас село молодое, красивое. Оттока нет.

В Леденёво проживает более 500 человек. Единственной проблемой, говорят местные жители, остаётся качество дороги, ведущей к селу. Но здесь надеются, что и этот вопрос вскоре решится.

Абай Альжанов