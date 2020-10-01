Аким области побывал на заводе по выпуску биг-бэгов

Это новый рабочий цех, где трудятся над созданием мягких контейнеров, или как их называют ещё, биг бэгов. Рабочий процесс почти полностью автоматизирован. Мешки состоят из 3 компонентов, связующее звено в котором- полипропилен. На выходе получается такой большой контейнер. Но сперва биг бэг должен пройти все стадии производства. Для начала смешиваются все элементы.

Владислав Пустовалов, старший машинист экструдера ТОО «SMBGROUP Family»

— Используем полипропилен. Далее карбонат кальция, который придает нити прочность и белый цвет. Применяем УФ стабилизатор. Это защита от разрушения и солнечных лучей. Все дозируется, перемешивается и поступает потом в экструдер. За смену проходит 1500 тысячи килограммов.

В год здесь планирует выпускать до 1 миллиона 200 тысяч биг-бегов. Такой объем позволит хранить более миллиона тонн зерна. Это 20% вместимости зернохранилищ региона. Для нашего аграрного края это как нельзя кстати. Помогла осуществить проект «Дорожная карта бизнеса» со льготным кредитом по сниженной ставке- 6% .

Мукан Садуов, учредитель ТОО «SMBGROUP Family»

— У нас планы к 1 кварталу 2021 года построить большой цех площадью 10 тысяч квадратных метров. Там будет производство крафт-мешка.

Продукция пользуется большой популярностью. Потому спрос сейчас превышает предложения. Заказы поступают со всех регионов страны. Основные клиенты- ферросплавные заводы и зерновые трейдеры. Глава региона отметил, что государство и дальше продолжит оказывать большую поддержку перспективным инвестиционным проектам.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 90% всех реализуемых инвестиционных проектов осуществляются при поддержке государства. Это очень важно. Либо выкупаем пустующие здания, потом передаем нашим инвесторам. Немецкие компании привлекались.

Общий объем инвестиций- около полумиллиарда тенге. Поэтапно показатель доведут до 6 миллиардов. Расширят производство, закупят новейшее оборудование, проведут реконструкцию. Сейчас здесь 3 рабочих цеха.

Асхат Исенов, руководитель ТОО «SMBGROUP Family»:

— Работает около 140 человек. До конца года планируем набрать 264 человека. В дальнейшем доведем до 300. В конце года выходим на полную мощность. В феврале завершаем 1 этап по производству мягких контейнеров и полипропиленовых мешков. 100 тысяч в месяц мягких контейнеров будем производить и 1 миллион штук полипропиленовых.

Ещё 3 года назад в областном центре простаивали 30 пустующих заводов и фабрик. Новую жизнь сейчас вдохнула половина от общего числа. Там произвели реконструкцию помещений под новые производства. По остальным работы ведутся, говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области

— Все проекты реализуются при активной поддержке государства. Можно назвать ряд примеров- завод металлопластиковых изделий, фабрика бытовой химии. В ближайшее время запустим завод по изготовлению ламинированной фанеры, трансформаторный завод, а немецкая компания будет «Claas» располагаться в новом помещении. Такие проекты нам нужны, экономика должна развиваться.

В совокупности новые проекты дадут экономике нашего региона новый импульс и скачок, а главное, выведет её на совершенно новый уровень.

Абай Альжанов