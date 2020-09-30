В Тайынше презентовали фронт-офис «Открытый акимат»

Новости МТРК

21:23 30 Сентября 2020

Тайыншинский — это 11-й район области, где посетителей будут принимать специалисты фронт-офиса «Открытый акимат». Гражданам предоставят ряд государственных услуг в электронном формате.

Мереке Хамзин, руководитель аппарата акима тайыншинского района:

— Изменение и внесение актов гражданского состояния. Это получение справок. Заказывают свидетельство о рождении, смерти, переименовании фамилии. Т.е. те госуслуги, за которыми в бумажном формате обращаются и через зоны самообслуживания. 

Проект «Открытый акимат» реализуют и в сельских округах. Это инициатива акима области. Один из примеров — село Келлеровка Тайыншинского района

Нурлан Жахин-первый заместитель руководителя департамента агентства рк по противодействию коррупции по СКО:

— Сейчас по инициативе акима области открывается показательный образцовый сельский акимат. В Келлероваке планируется. В СКО в 98% сельских округов уголки самообслуживания работают. 

Заместитель акима области и специалисты антикоррупционной службы побывали также на строительстве нового физкультурно-оздоровительного центра. Возводить его начали в мае. Планируют завершить в ноябре. Из недостатков — местоположение. Объект находится на окраине города.

Гани Ныгыметов, заместитель акима северо-казахстанской области:

— По словам акима района, в этом году они приобрели 20 автомашин «Газель». Будем использовать их. У этих местных спортивных школ есть свой транспорт. Поэтому детей будут привозить. Я думаю, что все остальные люди смогут добраться своим транспортом. 

Также приступили к капитальному ремонту Дома культуры. Ему в этом году исполняется 56 лет.

Иван Турков, аким тайыншинского района:

— В этом году мы проводим капитальный ремонт здания, который включает замену кровли, пол. Внутри здания и снаружи. 

Сумма вложений — 44 млн тенге. Бюджет Тайыншинского района в этом году превысил 4 млрд тенге.

 

 

Айгерим Мукашева

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