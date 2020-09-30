В поселке Борки завершилось благоустройство лыжной базы

Работы по благоустройству территории лыжной базы центра подготовки олимпийского резерва стартовали в июне. Тогда здесь начали укладку нового асфальтного покрытия …протяженностью 2 км. Спустя 4 месяца трассу полностью подготовили для тренировочного процесса, причем более комфортного и безопасного.

Полина Щербакова на биатлон приходит сюда не первый год. И как отмечает девушка, разница между тем, как было и тем, как стало — заметна.

Полина Щербакова, спортсменка:

— До этого, когда я раньше тренировалась, была трасса не очень, так сказать, удобная , постоянно мы сталкивались , были падения.Сейчас трасса лучше , здесь намного удобнее. Она шире. Мне очень все нравится. 01:06 Неудобный был асфальт, покрытие было, как обычный асфальт: где-то хорошо, где-то плохо. Промежутками очень плохо, ломались палочки и падали. Оставались шрамы.

Как отмечает и сама директор центра подготовки олимпийского резерва, спортивная трасса, действительно, была в неудовлетворительном состоянии. А все потому, что хорошего ремонта асфальтное покрытие не видело больше 10 лет. Оттого и объем работы пришлось проделать немалый. Теперь на обновленной территории лыжной базы планируют устраивать масштабные соревнования.

Ольга Надобенко, директор центра подготовки олимпийского резерва:

— Мы единственный регион , который имеет такую трассу.Трасса уникальная и рельефом, и то, что она находится в черте города. Уже заинтересовались регионы ,наши соседи, коллеги, чтобы вместе с нами проводить тренировки. Здесь прекрасные условия.В планах год устроить совместный республиканский кемпинг биатлонистов.

Радовать обновленная трасса будет не только спортсменов. Лыжная база в Борках — излюбленное место активного отдыха горожан и гостей Петропавловска.

Анжелика Сычева