В Kozybayev University открылась современная цифровая видеостудия

Записать любой видеоматериал в высоком качестве: от обычной лекции до целого электронного учебника. Теперь у преподавателей Kozybayev University есть такая возможность. Новая видео-студия оснащена современным оборудованием: профессиональный свет, аудио и видеоаппаратура. Все это позволит записать так называемый учебный «контент» сверхвысокой четкости.

Марина Санникова, руководитель отдела информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения:

— С помощью этой студии, конечно, качество записываемых лекций и практических занятий будет на высоком качестве, на высоком уровне.

Модернизировать учебный процесс. Теперь записывать видео можно не только в стенах студии, но и на производстве. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Kozybayev University с алматинским издательством «Эпиграф».

Павел Гриценко, директор издательства «Эпигиаф», г. Алматы:

— С Северо-Казахстанским университетом мы работаем уже практически 5 лет. Работаем на доверительных отношениях. Создание студии внутри университета — это в первую очередь — повышение качества, потому что преподаватель здесь. Если возникли технические вопросы, он может прийти и перезаписать.

Цифровое обучение — тренд современности, а дистанционная форма стала уже привычной. Чтобы улучшить качество материала и его восприятие, внедряются новые формы работы. Все отснятые видеоролики будут храниться на электронных порталах «Kozybayev University» и компании «Эпиграф». Доступ к ним получат все педагоги и студенты вуза.

Жанель Бисенбаева