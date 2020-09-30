В Kozybayev University открылась современная цифровая видеостудия

Образование

19:47 30 Сентября 2020

Записать любой видеоматериал в высоком качестве: от обычной лекции до целого электронного учебника. Теперь у преподавателей Kozybayev University есть такая возможность. Новая видео-студия оснащена современным оборудованием: профессиональный свет, аудио и видеоаппаратура. Все это позволит записать так называемый учебный «контент» сверхвысокой четкости.

Марина Санникова, руководитель отдела информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения:

— С помощью этой студии, конечно, качество записываемых лекций и практических занятий будет на высоком качестве, на высоком уровне. 

Модернизировать учебный процесс. Теперь записывать видео можно не только в стенах студии, но и на производстве. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Kozybayev University с алматинским издательством «Эпиграф».

Павел Гриценко, директор издательства «Эпигиаф», г. Алматы:

— С Северо-Казахстанским университетом мы работаем уже практически 5 лет. Работаем на доверительных отношениях. Создание студии внутри университета — это в первую очередь — повышение качества, потому что преподаватель здесь. Если возникли технические вопросы, он может прийти и перезаписать. 

Цифровое обучение — тренд современности, а дистанционная форма стала уже привычной. Чтобы улучшить качество материала и его восприятие, внедряются новые формы работы. Все отснятые видеоролики будут храниться на электронных порталах «Kozybayev University» и компании «Эпиграф». Доступ к ним получат все педагоги и студенты вуза.

 

 

Жанель Бисенбаева

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