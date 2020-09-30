Ученик НИШ из Петропавловска знает 5 языков

Артём Герман свободно говорит помимо русского на казахском, английском, немецком и французском. Его смело можно назвать полиглотом. Воспитанник Назарбаев интеллектуальной школы изучать языки начал с 6 лет.

Артём Герман, студент Назарбаев интеллектуальной школы:

— Обучение казахскому языку я начал с 1-го класса. Английский подробно учить начал с 5-го класса. Далее начал изучать немецкий, пойдя на эллектив. Поначалу мне этот язык не импонировал, но, после я втянулся в него, ходил каждый урок.

Общительный, ответственный, активный и жизнерадостный. Преподаватели школы об Артёме отзываются, как о прилежном ученике. Помимо языков, занимается олимпиадной биологией и химией. В будущем планирует поступить в престижный зарубежный университет и стать нейро- или кардиохирургом.

Айгерим Жантаева, учитель казахского языка и литературы Назарбаев интеллектуальной школы:

— Я ему преподаю государственный язык уже три года. Вижу, что ему изучать языки очень нравится. Даю ему задания разных уровней, он справляется. Весь урок мы с ним беседуем на казахском языке. Он спокойно и хорошо излагает свои мысли, что очень радует.

На достигнутом Артём не планирует останавливаться. Хочет изучить еще несколько языков, среди которых испанский.

Алишер Ашимов