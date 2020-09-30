ТОО «Радуга» продолжает работать соблюдая санитарные требования

На лице маска, под рукой антисептик, дистанция между работниками 2 метра. К санитарным мерам на ТОО «Радуга» уже все привыкли. К соблюдению норм подошли ответственно. Это и помогло не допустить массового заражения, даже во время пика заболеваемости. Производство не останавливали, а значит, и прибыль не теряли, и сотрудники без работы не сидели.

Светлана Соколова, инженер по технике безопасности ТОО «Радуга»:

— Утро каждого работника начинается с поста охраны, где каждый работник обрабатывает руки. Обязательно он должен находиться в маске. Ему измеряют температуру. Ведётся журнал учёта температуры. Только после этих процедур работник может пройти на территорию завода.

Администрация ушла на дистанционку. Но без рабочих рук на производстве не обойтись. Только в петропавловских цехах «Радуги» трудятся около 300 человек. Они изготавливают мыло, пластмассовые изделия, мусорные пакеты, сухие завтраки, влажные салфетки и другие товары народного потребления.

А сейчас обеспечивают всю страну антисептиками. В общем, работы хватает. По соблюдению санитарных требований «Радуга» — образцовое товарищество, говорят санврачи. Ответственно подошли и другие промышленные предприятия. Таких большинство.

Гульнара Джаксылыкова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В этом году в период ОРВИ, гриппоподобных инфекций вспышечных групповых заболеваний на предприятиях не было зафиксировано. Мы проводим профилактическую работу. Профилактические проверки, семинары, вебинары, раздаём листовки, чтобы предприятия продолжали соблюдать санитарные нормы.

Из-за моратория устроить проверку на предприятии санврачи не могут. Надеются на сознательность руководства. Первая волна пандемии доказала, лучше потратить немного и обеспечить безопасность сотрудников, чем подсчитывать убытки, если из-за массовой вспышки производство встанет.

Айгерим Мукашева