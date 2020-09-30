ТОО «Петрострой-люкс» не построило в срок новый ФОК в Есильском районе

2870. Столько объектов в нашей области обеспечивают североказахстанцев самыми разными видами спортивного досуга. В 2019-м их количество увеличилось на 21, несмотря на пандемию и заторможенность большинства процессов, в 2020 масштабных сооружений для приверженцев здорового образа жизни станет больше.

Например, на строительство 6-ти физкультурно-оздоровительных комплексов в 2020-м в СКО выделили около 2,5 млрд тенге. Сумма внушительная, да и цель благая. По проектам меньше всего времени было у подрядчиков, ответственных за ФОКи в Явленке, Сергеевке, Тайынше.

И если в ней, как и большинстве других районов, отведенный для строительства, срок ответственные компании использовали с умом, и спортивные объекты росли на глазах и продолжают это делать, то в Явленке, кажется, время, вместе со всеми видами работ, если не остановилось, то точно замедлилось.

Примерно за неделю до запланированного заседания члены областного общественного совета с экспертами профильных организаций решили посетить несколько районов, где сейчас строительство ФОКов по идее, должно быть, в самом разгаре, если не на стадии завершения.

В райцентре Есильского об этом пока речи не идет. Отношение к работе «Петрострой-Люкса» в данном случае можно сравнить с тем, что делала стрекоза из басни Крылова. Лето красное компания пропела, при этом ФОК построить, очевидно, не успела. Ко всему прочему то, что уже выполнено на объекте, с точки зрения качества, вызвало у рабочей группы немало вопросов.

Сергей Тимофеев, член ОЮЛ «Ассоциация строителей СКО»:

— Должны быть дипломированные сварщики, качество материалов, кто их контролирует. У нас же есть в городе завод металлоконструкций, который спокойно это может сделать. А здесь на коленке варят.

Уже в малом зале областного маслихата во время заседания общественного совета выяснилось, что подрядчик от услуг петропавловского профильного предприятия по изготовлению металлоконструкций, отказался.

На связь представители компании, профессионализм которой сегодня под большим вопросом, выходят редко и с большим трудом, отметили члены областного общественного совета. При этом от взятого под свою ответственность спортивного объекта, несмотря на очевидные проблемы, отказываться, не хотят.

Кайрола Галеев, заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Предлагали им в рамках мероприятий по пандемии расторгнуть договор, это законом предусмотрено на сегодняшний день. Они могут без каких-либо последствий добровольно расторгнуть договор. Но на сегодняшний день они пока стоят на позиции, что они сами этот объект завершат.

Если решать в судебном порядке, то процесс займет какое-то время. Там уже до конца года, как говорится, будет рукой подать. Членов общественного совета заинтересовало, следят ли в областном управлении порта за строительством новых объектов.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Заказчиком является акимат района, с акимом района мы связываемся по этому вопросу. 1-го октября у них заканчивается договор, проведена оплата 30%. Это порядка 88 млн тг. На эти деньги они еще не выполнили работу. Планируем завершить до конца года.

Члены общественного совета уверены, до конца года в Явленке нового ФОКа не будет. Они вынесли рекомендацию отстранить «Петрострой-Люкс» от работы на объекте, с которым они не справляются.

Завершая спортивный вопрос, Каирлы Едресов посоветовал руководителю управления спорта внимательнее следить за новыми спортивными объектами региона. Председатель общественного совета привел в пример площадки в Покровке.

Каирлы Едресов, председатель общественного совета СКО:

— Спортивные инструкторы есть в районах, спорткомитеты. Пока я не вмешался, а там нет ограждения, на площадки овцы проходят, там они лежат. 00:50 Не могут лишиться своих животных отдать на пастбища, дома держат, они выходят туда на стадион и занимаются. Извините за выражение, не физкультурой, а другими вещами.

Всем, кроме стройки, как выяснилось в ходе заседания, занимается и подрядчик, ответственный за ФОК в райцентре Айыртауского района. Бригада там на месяц отстала от работ и не сильно по ним продвинулась.

Чтобы наверстать упущенное, у компании есть три месяца. За ней в управлении строительства, по словам заместителя руководителя, следят в режиме реального времени, через установленную на объекте видеокамеру.

Дарья Пышмынцева