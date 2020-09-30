Студенты педагогических специальностей получают повышенную стипендию

Образование

20:12 30 Сентября 2020

Юлия Семёнычева учится на 2 курсе на учителя казахского языка и литературы. На днях девушка получила свою первую повышенную стипендию. Продукты, бытовые товары: чтобы прожить в общежитии, студентке раньше едва хватало денег на все самое необходимое.

Юлия Семёнычева, студентка Kozybayev University:

— До этого в начале 1 курса у нас была стипендия 21 тысяча, потом с января — 26 тысяч, и вот с этого года дали такую возможность получать 42 тысячи. 26 и 42, разница большая. Это, конечно, большой плюс. 

Надо сказать, вместе с повышением размера стипендии увеличился и пороговый уровень при поступлении на педагогические специальности. Теперь он составляет не 65 баллов, а 70.

Ербол Исакаев, и.о. ректора Kozybayev University:

— В настоящее время в нашем университете обучается более 3 тыс студентов именно на педагогических специальностях. Эта мера — повышение стипендии коснется более 1800 наших студентов. Это такой хороший подарок именно в канун дня учителя был сделан нашим студентам.

Повышение стипендии коснулось и докторантов. Если раньше они получали 102 тысячи тенге, то с сентября на 50 тысяч больше.

 

 

Анастасия Остертак

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