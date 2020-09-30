Полицейские области поймали наркоторговца

Правоохранительные органы

21:08 30 Сентября 2020

Почти 37 граммов героина — это считается особо крупной партией. Задержали наркоторговца в его доме в районе Подгоры. Служебно-розыскная собака обнаружила полимерный пакет с наркотическим веществом.
Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий у 49-летнего петропавловца полицейские изъяли почти 37 граммов героина.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО: 

— Разработки оперативников позволили установить, что приобретал подозреваемый наркотики посредством мессенджера «Telegram». После онлайн-оплаты, он забирал порошок в указанном в сообщении месте. Часть героина приобретал для собственного употребления, часть — для дальнейшей продажи. 

По фактам хранения и сбыта проводится досудебное расследование. Задержанный арестован. Сейчас стражи порядка пытаются установить каналы поставки наркотиков.

 

 

Айгерим Мукашева

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