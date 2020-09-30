Медики рассказали, как обезопасить себя в период пандемии

Петропавловцы:

— Малина, мед, яблоки, лимоны. Больше стараемся пить витаминов.

— Чеснок едим, чай с малиной пьем, нос моем с мылом каждое утро. Стараемся меньше на улице ходить, в общественных местах.

Из них, например, из тех же самых торговых центов, кроме желаемых обновок, можно принести домой вирус. Притом что в этом году его разновидностей стало больше. Поэтому врачи рекомендуют населению свободное время проводить не на шопинге или кафе, а на свежем воздухе.

Олег Завьялов, главный врач областной многопрофильной детской больницы:

— Кроме этого, конечно, это масочный режим, обработка и мытье рук. И то, что касается профилактики, в первую очередь — эффективна вакцинация, проведение профилактических прививок.

Вакцинацию в этом году начали проводить раньше привычного срока — не в начале октября, а в середине сентября. Это вынужденная мера.

Олег Завьялов, главный врач областной многопрофильной детской больницы:

— Мы живем в период пандемии коронавирусной инфекции. И, если кто-то из наших жителей получит сочетание нескольких вирусных инфекций, конечно, для этого человека протекание этого заболевания будет гораздо тяжелее, чем заболевание одной какой-то вирусной инфекции.

Профилактика — лучшая подушка безопасности в сезон, когда вирусы становятся активнее. Врачи считают, что простыми и доступными рекомендациями, о которых сейчас хорошо знают даже дети, ни в коем случае, нельзя пренебрегать.

Дарья Пышмынцева