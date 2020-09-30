1 октября отмечают День пожилых людей

В СК больше 103 тысяч пенсионеров, почти 25 тысяч людей с ограниченными возможностями. Никто не останется без внимания. Уже разработали план мероприятий, которые будут проводить в октябре. Конечно, с соблюдением всех санитарных требований.

Марина Маркова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В план включены мероприятия и акции по оказанию благотворительной помощи, улучшению жилищных условий пожилых людей. В течение месяца в амбулаторно-поликлинических организациях будут проводиться дни открытых дверей для пожилых людей и инвалидов. В рамках акции «Ровесник века» предусмотрены поздравления юбиляров и долгожителей. В онлайн-режиме будут проводиться тематические уроки, посвящённые патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Айгерим Мукашева