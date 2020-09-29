В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» рассказали на что тратят тарифные средства

Еще в прошлом году этот участок на улице Крепостной образцово-показательным можно было назвать с большой натяжкой. И дело не в перекопанной вдоль и поперёк территории, которая пока временно далека от идеала, а в том, что было под землей и приносило неудобства большинству жителей юго-западной части Петропавловска.

Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Тепломагистрали №15 и 7 постоянно попадали в список отключений из-за многочисленных повреждений. И по 15-й магистрали в прошлом году мы 4 раза в начале отопительного сезона были вынуждены прекращать теплоснабжение юго-западной части города. Одно из них было достаточно значительное, ночью в 5 утра с выходом воды на проезжую часть на дорогу.

Приятного в таких инцидентах мало как для ответственной в ее устранении компании, так и для населения. Свести к минимуму подобные аварии можно только за счет ремонтов, а они требуют приличных денежных вложений.

Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Общая сумма инвестиций в 2020-м году составила 2,5 млрд тенге на 3 магистрали. Это повлияло и на быстрый запуск города. Хотелось бы отметить, что впервые мы город Петропавловск запустили за 7 рабочих дней.

Если быть точнее, календарных. И это при стандартном нормативе, в котором прописано, что 10 дней для подключения города к отоплению вполне допустимы. Не обошлось и без ремонтных недоделок. Этот тепловой павильон на Крепостной начнет работать, как положено только в конце октября.

Подрядчик в срок переделал, прилично износившуюся, кирпичную постройку 70-х годов, в которую с каждым годом входить становилось все опаснее. Из-за пандемии запоздало российское оборудование. К слову, одно нажатие на нужную кнопку на нем позволит мастерам выполнить свою задачу не за полтора часа, как раньше, а за 10 минут.

Из-за невыполненного в срок ремонта на улице Советской, Новоишимская, 34 — тоже проблемный объект тепловых сетей. Пока большинство горожан из-за теплых дней обсуждают, как дома душно и постоянно хочется открывать окна из-за горячих батарей, местные жители ждут, когда они тоже смогут начать вести со своими знакомыми подобные разговоры. Примерно до 3-го октября похвастаться им будет нечем.

Миллиардная реконструкция, начатая здесь в июле, затянулась из-за подрядчика, который вместе со своей бригадой простаивал, ожидая необходимые материалы. Зато сделают эту тепломагистраль, что называется, на совесть, трубы будут надежно защищены от любого вида воздействий. А при необходимости испытывать подобные объекты можно будет с помощью вот такого передвижного регенератора.

Андрей Калиничев, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Последняя машина у нас была 83 года. Она вышла из строя. Мы уже меняли на ней двигатель, насосы, в конце концов, уже все это развалилось.

Новинка, привезенная из России, стоила 24,5 млн тенге. Почти на 17 млн меньше товарищество вложило в ремонт своей диспетчерской. Теперь его сотрудникам стало гораздо комфортнее работать. Делать перерывы в 12-ти часовых сменах они могут в отдельной комнате для отдыха.

Система, отображенная на экране, для обычного человека кажется ребусом, разгадать который могут диспетчеры. Они первыми узнают о каких-либо перебоях в работе тепловых сетей.

Дарья Пышмынцева