В с.Асаново Кызылжарского района приводят в порядок дорожное полотно

Абай Альжанов, корреспондент:

— Село Асаново находится в 25 километрах от областного центра. Проживает здесь более 1200 человек. Последний раз дороги обновляли еще во времена Советского союза. По словам местных жителей, особенно тяжело весной и осенью. Не то что проехать, пройти было невозможно. Теперь все иначе.

К укладке нового асфальта приступили в июне. На средний ремонт по госпрограмме «ДКЗ» из республиканского бюджета выделили 141 миллион тенге. К октябрю, когда все работы завершатся, приведут в порядок 7 улиц — половину от общего их числа.

Местные жители:

— Я вам честно скажу, прожил в Германии 29 лет. Родился в Асаново и вернулся сюда назад. Конечно, я в шоке и в восторге. Тут такого никогда не было. Счастливы все.

— Дорога была в плачевном состоянии. Сейчас смотрю, все делают, работают. Молодцы. Село преображается.

— После дождя по улице было не пройти. Для нас это была большая преграда, целый лабиринт, одним словом. Теперь появился асфальт. Спасибо государству.

Зауре Ажатова, главный специалист аппарата акима Асановского сельского округа:

— Жители рады, что наконец-то в нашем селе появился асфальт. Все проверки проводили, никаких замечаний не было обнаружено. Подрядчики — ТОО «Благоустройство север.

Новую дорогу уже опробовали автомобилисты. Говорят, что некоторые улицы слишком узкие. Особенно это заметно при встречном движении.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Давайте лично в этом убедимся и произведем замер. Ширина этой улицы- 3 метра 10 сантиметров.

Но, как заверили в областном филиале «Национального центра качества дорожных активов», для внутрипоселковых дорог эта норма — допустимая. Всего в Асановском сельском округе 5 населенных пункта. Во всех проводили работы по благоустройству: появились новые скверы, освещение.

В Кызылжарском районе в этом году внутрипоселковые дороги отремонтировали в 35 населенных пунктах. По госпрограммам на эти цели выделили 2,6 миллиарда тенге.

Абай Альжанов