В Петропавловске прошел областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Соревнования проходят по трем видам спорта. Сначала подъем по штурмовой лестнице. Огнеборцы все делают настолько ловко, что это, кажется просто, но на самом деле здесь требуется большая выносливость и максимум скорости, ведь каждая доля секунды влияет на результат.

Денис Матвейкин приехал из Айыртауского района. Пожарно-спасательным спортом занимается на протяжении 6 лет. В забеге по штурмовой лестнице выступил первым. И показал хороший результат — чуть больше 15 секунд.

Денис Матвейкин, участник соревнований:

— В данный момент нахожусь на первом месте. Дальше будем смотреть, еще раз бежать, там видно будет. Впечатления замечательные. Вид соревнования очень красивый. Когда начал заниматься, втянулся, понравилось. Также спасатели испытают свои силы в боевом развертывании и преодолении стометровой полосы препятствий. Участвуют 7 команд, из которых 4 — городские. Всего 50 человек.

Асет Сердалин, оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС СКО:

— Принимают участие в этом году все районные подразделения, но были ранее проведены региональные соревнования, где были отобраны победители. Эти победители были приглашены на областной чемпионат для проведения общего чемпионата, который проходит в областном центре.

Соревнования продлятся один день. По итогам состязаний победители получат кубки, грамоты и ценные подарки. Ближе к вечеру стали известны итоги областного чемпионата по пожарно-спасательному спорту. В общекомандном противостоянии первое место заняла специализированная пожарная часть №2. 4-й и 5-й досталось серебро состязания. А бронзу увезла домой сборная сразу из 4-х районов области.



Анастасия Остертак