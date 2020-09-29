Стало известно, как проходит отбор на госслужбу в СКО

В соответствии с принципами управления на руководящую должность назначают тех госслужащих, которые начали свою трудовую деятельность с низовых должностей. Именно так всё было и у Сергея Калякина. Свою карьеру он начал строить 16 лет назад в должности ведущего специалиста Кызылжарской районной территориальной инспекции.

Ответственное отношение и преданность своему делу. Именно эти качества помогли Сергею зарекомендовать себя как достойного специалиста и идти дальше.

Сергей Калякин, заместитель руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

— До 2009 года я работал там, после чего я поступил учиться и с 2009 по 2015 год, я работаю в районе сначала главным специалистом, потом в областной структуре, затем занимал должность руководителя отдела управления ветеринарии области.

С марта 2020-го Сергей Калякин — заместитель руководителя областной территориальной инспекции. Новая должность, отмечает мужчина, это — непросто новый статус. Это большая и трудоёмкая работа, а еще постоянная самодисциплина и непрерывное обучение и развитие.

Так считает и Аскар Баймуканов. Сейчас ему 26. На госслужбу поступил почти год назад, сразу после того, как оказался в числе 300 активистов президентского молодежного кадрового резерва.

Аскар Баймуканов, заместитель руководителя управления внутренней политики СКО:

— Я назначен вне конкурса. Но, те конкурсные процедуры, которые должны быть, я не проходил из-за того, что я когда-то прошел все этапы в резерв. Они очень сложные. Много желающих было — 14000, а нас выбрали 300 человек.

Именно благодаря таким специалистам можно с уверенностью сказать, что в нашей области принцип управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, реализуется успешно.

Гульнара Сарсембаева, главный специалист управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— У нас в республике занятие вакантных должностей проходит путём отбора в три этапа. Занятие также проходит путем внутренних конкурсов. За первое полугодие текущего года по итогам конкурсов на местные должности назначено 189 государственных служащих, из них 58 из них — на руководящие должности, что составляет 75,3%.

На данный момент в регионе насчитывается около 500 государственных учреждений с общей численностью 5 тысяч человек.

Анжелика Сычева