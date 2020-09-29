Новую школу на 300 мест открыли в селе Бесколь

Открытость, практичность, а главное, доступность. Чтобы получить консультацию или необходимую справку, бескольцам раньше приходилось мотаться по разным кабинетам, затрачивая при этом много времени и сил. Удовольствие не из самых приятных. Проблему жителей решили. В Бесколе открыли фронт-офис открытого акимата, где будут оказывать 86 видов госуслуг.

Зауреш Жиенбаева, главный специалист отдела аппарата акима Кызылжарского района:

— Прием ведут 8 специалистов. Это сектор обслуживания людей с ограниченными возможностями, обращения населения, отделы сельского хозяйства, архитектуры, ЖКХ, строительства, регистрации актов гражданского состояния. Есть сектор для самообслуживания и юридическая консультация. 0.55 Ожидания от акимата большие.

Приём граждан в открытом акимате проводит и первый руководитель района, а еще населению здесь оказывают бесплатную юридическую консультацию. Новый фронт — офис посетил аким области. Кумар Аксакалов ознакомился с принципами работы открытого акимата, увидел, как рассматриваются обращения граждан.

В СК это 10-й по счёту фронт-офис. До конца года они появятся во всех районах. По словам главы региона, новшество позволит существенно повысить качество оказания госуслуг гражданам.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все должно решаться одномоментно на месте. Не надо обращаться в область, если это проблема районного уровня. А если это и произошло, значит, ему здесь не оказали нормальной, квалифицированной помощи в решении его вопроса, или он остался недоволен.

Посетил аким области школу-лицей «Парасат». В фойе учебного заведения недавно открыли музей. В нем хранятся экспонаты, предметы быта и культуры народа, а ещё здесь можно узнать о достижениях республики. Все вместе они представляют особую историческую ценность для страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— С 2017 года в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» открываем в школах региона музеи. Сейчас их по области насчитывается 413. Необходимо открывать музеи во всех школах. Молодежь должна знать историю Казахстана.

Районный центр развивается семимильными шагами, растёт и обустраивается. Только на юго-востоке села проживает порядка 3, 5 тысяч человек. Детям из этого микрорайона приходилось нелегко. Чтобы добраться до ближайшей школы, нужно было преодолевать большие расстояния. Теперь все изменится. В райцентре построили новое учебное заведение на 300 мест.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Часть школ расположена за республиканской трассой, где идет интенсивное движение. Понятно, что это вопросы безопасности детей. Испытывали проблемы и малыши, которых приходилось возить на автобусе, что неудобно. 2 года назад на отчетной встрече прозвучали вопросы о необходимости строительства в этой части села школы. Спроектировали, выделили средства. Я думаю, это хорошая школа, детям и родителям будет удобно.

Просторная, соответствующая современным требованиям и стандартам. Например, кабинет IT. Здесь учащиеся с 3 по 11 классы смогут изучать азы робототехники.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Продвинутые курсы должны быть. Что для этого необходимо?

— У нас школа полностью оснащена всем необходимым оборудованием.

Современная техника есть и в кабинете физики.

Наурызхан Жакупов, учитель физики:

— Дети могут заниматься по передовым технологиям. Через электронную почту они получают работы.

Прошёл Кумар Аксакалов и по другим учебным классам. Также побывал в мастерской, столовой, спортзале и школьной библиотеке. Читать литературу ребята смогут как в бумажном варианте, так и виртуально.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В живую подержать книгу — это скоро станет редкостью. В стенах школы дети как раз таки не должны забывать об этом. Есть мнение, что те, кто читает книги, будет управлять теми, кто сидит за компьютерами.

Здание новой школы состоит из 3 блоков и 22 кабинетов. Получать знания ребята будут на казахском и русском языках.

Айнур Жакупова, директор Бескольской школы №3:

— Школа оснащена всем оборудованием и техникой для качественного образования. Если говорить о составе учителей, то 50% педагогов — это преподаватели высшей категории. Педагоги-исследователи, эксперты. Учительский состав укомплектован. Поэтому проблем с учителями нет.

В 2020-ом многие сёла региона кардинально преобразились. Новые дороги, освещение, скверы, парки. Об этих и других изменениях в лучшую сторону главе региона рассказали местные жители.

Абай Альжанов