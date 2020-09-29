Многоэтажку на 96 квартир в мкр-не «Жас Оркен» сдадут в январе 2021г.

Измеряют по уровню, укладывают кирпичи. На площадке многоэтажного жилого комплекса работа кипит. Параллельно с этим ведется монтаж сетей внутреннего электроснабжения, водопровода и отопления. На объекте трудятся 50 человек. Среди них Раис Мухаметшин.

Раис Мухаметшин, каменщик:

— Строительством занимаюсь уже больше 30-ти лет. … Сейчас работаю в этой фирме «Альфа Север» с самого основания этого дома. Мы работаем с утра и до самого вечера, практически до 8 вечера. Стараемся до холодов сделать облицовку.

Строить жилой комплекс начали в ноябре прошлого года. Подрядчики — ТОО «Альфа Север» обещают, что уже через 4 месяца новосёлы получат ключи от долгожданных квартир.

Никита Власов, прораб ТОО «Альфа Север»:

— Дом монолитного типа с последующим устройством кирпичной кладки. Возводится он по заказу отдела строительства, для очередников.

Для строительства жилого комплекса в большинстве своем используют материалы местных производителей, но есть и завозные из Нур-Султана и Кокшетау. Стоит отметить, что все 96 квартир многоэтажки предназначены для вкладчиков «Жилстройсбербанка».

Жанель Бисенбаева