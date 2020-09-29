Готов ли Северный Казахстан ко второй волне коронавируса

Первые заболевшие, блокпосты, заполненные стационары, жёсткий карантин. После — выздоровевшие, спад, смягчение ограничительных мер. С момента, как наша область вступила в борьбу с коронавирусом, прошло 7 месяцев. Первую волну встретили нервозно.

Это признаёт и глава региона. Но, к возможной второй волне готовы. Разработано два сценария: оптимистический и пессимистический. Сейчас мы идем по первому. Это так называемая «зелёная» волна, когда наблюдается медленное нарастание заболевших.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Имеются некоторые опасения на изменения ситуации. В случае наступления второй волны КВИ по нашей области, по прогнозам, ожидается 4-5 тысяч пациентов. Расчет сил и средств шёл именно на эту цифру.

Медучреждения готовы развернуть чуть больше 2400 коек. Столько было в июле, когда наблюдался пик заболеваемости. При худшем сценарии приготовят 3400 коек. 212 из них — реанимационные с аппаратами ИВЛ. Их в области около 120. На подходе ещё 111. Кроме того, идёт монтаж 5 кислородных станций.

Для людей с поражениями лёгких они жизненно необходимы. Сейчас медикам приходится таскать баллоны с кислородом. С установкой станций эта проблема решится. Кроме того, в стационарах есть 3-месячный запас лекарств для лечения коронавируса и пневмонии.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— На случай развития 2 волны заявлены лекарства на 217 млн тенге.

На уровне поликлиник. Для бесплатного амбулаторного обеспечения в приказ внесены изменения. Были внесены 5 препараторов для лечения КВИ. Медорганизациями области сформированы заявки для 50,5 тысяч пациентов. Данные препараты поступили в поликлиники области.

Кроме этого, дополнительно выделили 250 млн тенге, чтобы создать запас лекарств на случай обострения сезонных заболеваний и коронавируса. А в аптеках будет двухмесячный запас 33 востребованных медикаментов. Единым оператором стало ТОО «Норд фарм маркет», которое поставит лекарства в аптеки. В начале октября придёт первая партия.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Будет фиксированная цена, которая будет регулироваться жёстко. Чтобы не было игры цен. Мы ходили по аптекам. Некоторые аптеки, пользуясь спросом, повышали. Было такое. Ассоциация говорит, что всё нормально. И всё по предельным ценам. Не надо делать деньги на здоровье людей.

Завели 29 дел на владельцев аптек, в которых повышали цены. А вот в отдалённых сёлах люди готовы были заплатить любую сумму за нужное лекарство. Только аптек не было. Остро этот вопрос стоял в начале пандемии. Сейчас в амбулаториях и ФАПах отдалённых сельских округов открывают 42 аптечных пункта.

Это уже к имеющимся 140. Так охватят все уголки области. Лекарствоведению обучили свыше 220 медиков. К слову, о тех, кто в белых халатах. Штат врачей с каждым годом пополняется. В область пришли узкие специалисты, которые необходимы североказахстанцам.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2017 году был острый дефицит. 306 не хватало врачей. В течение 2 лет мы привлекли 190 врачей. В этом году ожидаем порядка 110. Уже прибыло 60. Если сравнивать с 2017 года мы в 1,5 раза снижаем потребность.

Возможно, что борьба с коронавирусом осложнится сезонными заболеваниями. В регионе на 2 недели раньше обычного начали вакцинацию против гриппа. В поликлиниках получили 60 тысяч доз. Свыше 60% прививок уже поставили. Кроме того, дополнительно область закупила больше 24 тысяч доз.

Но ни они, ни старания врачей и даже оборудование, ценник которого с 6-ю нулями, а то и больше, не поможет, если население не будет соблюдать элементарные правила. Высок процент взрослых, которые заразились в гостях или на массовом торжестве. Поймали почти 1300 нарушителей карантина.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Во всем мире признано, что элементарные вопросы безопасности спасают жизнь и здоровье человека и его близких. Сейчас, чтобы не расслабились. Все нормально. Нет, не всё нормально. Ситуация нагнетается. Это объективно. Надо быть ко всему готовыми.

Коронавирус, пневмония, грипп, ОРВИ. При этом и другие заболевания на второй план не отошли. Потому область вкладывает в высокотехнологичное оборудование. Новый ангиограф помог улучшить диагностику инфаркта, инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

А новый МРТ сократил очередь втрое. Раньше пациенты ждали этой процедуры месяц. Цифровые маммографы в Петропавловске и в районах на 6% повысил выявляемость рака молочной железы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Снизить в 2,5 раза очередность позволило приобретение двух КТ. В этом году ещё 264 единицы техники приобретается, 3,8 млрд тенге выделено. Что будет приобретено? Ещё один МРТ в обл больницу, ангиограф, маммограф, наркозно-дыхательный аппарат, реабилитационное оборудование и многое другое.

Больше половины оборудования уже пришло, остальное доставят до конца года. В этом году на сферу здравоохранения области выделили рекордную сумму — 56 млрд тенге. Направили эту огромную сумму и на ремонт. Его провели в 32 зданиях, большая часть которых в сёлах. Как итог такой модернизации медсферы число жалоб от пациентов сократилось на 65%, если сравнивать с 2017 годом.

Айгерим Мукашева