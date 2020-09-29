9 молодых врачей с 1 сентября приступили к работе в областной больнице

Алия Кайсина 9 лет училась в Карагандинском государственном медицинском университете. После вернулась на малую родину и в сентябре этого года приступила к работе в стационаре областной больницы гастроэнтерологом. Ещё будучи школьницей, интересовалась биологией и химией, поэтому и решила связать свою жизнь с медициной.

Алия Кайсина, врач-гастроэнтеролог многопрофильной областной больницы:

— Всегда есть интересные пациенты. Сложные клинические случаи. Ко всему этому меня подготовил университет. Два года резидентуры по специализации и опыт работы в стационаре помогают сейчас в работе. Эта работа сложна в коммуникациях, потому что все люди разные, и к каждому нужно найти индивидуальный подход. Всё это приходит со временем и с опытом, но всегда стараешься подобрать правильный подход.

А Инабат Ермешева родом из Уральска. Вместе с мужем училась в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова. Работает здесь чуть меньше месяца. Скоро получит первую зарплату, а вот подъёмные девушке уже выплатили.

Молодая семья планирует потратить их на покупку квартиры, по государственной программе супруги встали в очередь на жилье. Уезжать из Петропавловска не планируют.

Инабат Ермешева, оториноларинголог многопрофильной областной больницы:

— Мы искали экологически чистый город в Казахстане. Мы переехали сюда с маленьким ребёнком. Рассматривали несколько городов: Костанай и Петропавловск. Приехали сюда, поговорили с главным врачом, он нам рассказал, что есть подъёмные от акимата и больницы. Нам эти условия понравились, и мы решили приехать сюда.

Кадровый резерв областной больницы в этом году пополнился 9 молодыми специалистами. Прибыли два акушера-гинеколога, столько же специалистов лучевой диагностики, анестезиолог-реаниматолог, гастроэнтеролог, лор, терапевт. Все они получат подъёмные от места работы в размере одного миллиона тенге и 500 МРП — от городского акимата.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Около 20 специалистов ещё не хватает, включая перинатальный центр. Большая нехватка акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов. Ну мы рассчитываем, что таким путём мы сможем привлечь больше молодых специалистов. И за пару лет мы закроем дефицит кадров.

С начала года в регионе приняли около 70 молодых врачей.

Айгерим Муканова