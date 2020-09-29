1 октября начнётся решающий этап праймериз партии «Nur Otan».

В полночь стартует онлайн-голосование в приложении «праймериз КЗ». Те, у кого нет возможности отдать свой голос дистанционно, могут прийти на избирательный участок 3 октября и сделать свой выбор с помощью ноутбуков.

В населённых пунктах, где нет стабильного подключения к интернету, предоставят бюллетени. Таким вариантом воспользуется почти восемь тысяч североказахстанских партийцев. Агитационная кампания кандидатов будет проводиться и в период выборов.

С их программами можно ознакомиться также в приложении «праймериз КЗ». Повлиять на итог голосов невозможно, заверила первый заместитель председателя регионального филиала партии «Nur Otan»

Асем Рахметова. Система голосования прошла многоразовую проверку, контроль за прозрачностью организуют и на избирательных участках.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— Первого числа наши кандидаты уже могут открывать приложения. Здесь дана такая возможность, что один член партии может проголосовать за нескольких кандидатов. Если по городу Петропавловску зарегистрировано 114 человек, он может отдать свой голос хоть за пятерых человек. Эта система работает везде.

Айгерим Муканова