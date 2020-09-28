В Петропавловске перевернулась машина скорой помощи

ДТП произошло в обед на одной из центральных улиц города. Водитель неотложки угодил на бордюрное ограждение, после чего автомобиль перевернулся набок прямо на тротуар. На съемке, видно, что «встать на колёса» транспорту помогли неравнодушные горожане.

В момент аварии в салоне реанимобиля пациентов не было. За рулем находился мужчина. Как показало заключение — трезвый. Позже ему оказали первую медицинскую помощь, а ещё составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

Абай Альжанов