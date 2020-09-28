В Петропавловске перевернулась машина скорой помощи

Правоохранительные органы

20:29 28 Сентября 2020

ДТП произошло в обед на одной из центральных улиц города. Водитель неотложки угодил на бордюрное ограждение, после чего автомобиль перевернулся набок прямо на тротуар. На съемке, видно, что «встать на колёса» транспорту помогли неравнодушные горожане.

В момент аварии в салоне реанимобиля пациентов не было. За рулем находился мужчина. Как показало заключение — трезвый. Позже ему оказали первую медицинскую помощь, а ещё составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Полицейские рассказали как не попасть на удочку интернет-мошенников
В Есильском районе в результате ДТП погибли пенсионеры
Мошенник оформлял займы на жителей Петропавловска без их ведома
Прицеп с углем перевернулся в Северном Казахстане
Полковнику милиции Владимиру Богдановичу открыли мемориальную доску
4 человека в этом году погибли под колесами поездов
Участковые инспекторы посетят каждый дом и квартиру до 1 декабря
Полицейские региона проводят ОПМ «Безопасная дорога»
Арсенал оружия изъяли полицейские у двух жителей Кызылжарского района
ДП: Без документов и оба неграмотны
В Тайыншинском р-не работники местных товариществ воровали с полей урожай
Свыше 10 тонн зерна украл с зернотока житель СКО