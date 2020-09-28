В Казахстане впервые проходит эко-марафон «760greenKМ»

Идея провести эко-марафон пришла к Галыму Чуашеву ещё в прошлом году, Дмитрий Ким и Айдын Садибеков поддержали своего друга в её воплощении в жизнь. Триатлонисты поставили перед собой цель: в каждом городе преодолеть дистанцию в 42 километра 200 метров.

Каждый день забег проходит в разных городах нашей страны. Первый, в котором прошёл марафон, стал Талдыкорган, Петропавловск — восьмой по счету.

Галым Чуашев, триатлонист, участник эко-марафона «760greenKМ»:

— В Казахстане нет городов, в которых не было бы экологических проблем. В связи с этим решили привлечь внимание именно к этому вопросу. Поэтому в каждом городе после марафона мы садим саженцы деревьев, чтобы мотивировать людей. Ребята, которые участвуют вместе с нами также сажают эти саженцы. Стараемся заразить людей хорошими идеями.

Идея «зелёных километров» пришлась по душе петропавловским спортсменам, поэтому они с радостью присоединились к марафону ранним утром воскресного дня. Свой путь они начали с площади напротив городского акимата.

Александр Наумов, мастер спорта по многоборью:

— Я, как профессионал, считаю, что такая дистанция тяжеловата для организма. Если дистанция была хотя бы 10 километров. Но для этого марафона нужно иметь железное здоровье, это не каждому под силу. Выполнить такую нагрузку могут только единицы из миллиона.

В конце забега спортсмены посадили саженцы. Следующий пункт назначения — Костанай. Кстати, по городам Казахстана они ездят на автомобиле с газовой установкой. Говорят, это экологичнее и выгоднее. По завершении эко-марафона они расскажут своим подписчикам в соцсетях о расходах за эти 18 дней.

Айгерим Муканова