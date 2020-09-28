Учебно-лабораторный корпус Kozybayev University возводят в Петропавловске

Центр научной мысли, где студенты будут получать знания и совершать открытия. Это будущий учебно-лабораторный корпус Kozybayev University. Точнее, его эскиз. Как на картинке будет к концу 2021 года.

Сергей Казаченко, начальник участка ТОО «NAK Development»:

— Начало строительства случилось в июне 2020 года. На данном этапе происходит бетонирование фундаментной плиты. Завтра планируем заливать бетон на фундаментные плиты. До конца этого монолитный каркас всего здания и кладка.

От графика отстают на 3 недели. Подвёл столичный завод, вовремя не изготовил сваи. Но упущенное наверстают, докладывает начальник участка. Трудятся здесь 35 человек, все нашли работу в рамках программы «Дорожная карта занятости».

80 тысяч квадратных метров, 11 этажей, один из которых подземный, 73 лаборатории, оснащённых по последнему слову технику. Не хуже, чем в ведущих вузах страны, — отмечает исполняющий обязанности ректора.

Ербол Исакаев, и.о. председателя правления-ректора Kozybayev University:

— Лаборатории научно-исследовательские, направленные на потребности исследований региона. Аграрные лаборатории: качество почв, кормов. Технические лаборатории связаны с транспортом и машиностроением. Полностью медицинский блок у нас 2 этажа. Технологи и лаборатории, связанные с Big Data, IT, цифровизацией.

Обещают, что корпус будет уникальным как в плане оснащения, так и архитектуры. Атриумная крыша, много света и пространства, современный дизайн. Одновременно обучаться здесь смогут 1,5 тысячи студентов. Ещё одна особенность корпуса — финансовая. Вузу на его строительство тратиться не пришлось.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Позиция МОН, учебные корпуса университеты должны строить сами, за счёт собственных средств. Но для нашей области сделали исключение. По поручению Елбасы Правительство выделило деньги. Всё это делается для того, чтобы наши студенты никуда не уезжали. С каждым годом идёт снижение тех, кто уезжает обучаться за границу. А с появлением этого учебно-лабораторного корпуса заметно мы увидим ещё больше снижение.

Помогут удержать наших студентов и места в общежитиях. В них сейчас нуждаются почти 1600 учащихся. Сейчас строят два, общей вместимостью 550 мест. Планируют возведение дома студентов на 1200 человек. Так область полностью закроет дефицит. А преподавательский состав привлекут зарплаты.

Их с 1 сентября подняли на 20%. В среднем педагог в Kozybayev University получает 264 тысячи тенге. С октября получать больше на 10% станут и остальные категории работников, к примеру, лаборанты. А в будущем, вполне возможно, что области понадобится целый штат преподавателей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы отрабатываем сейчас с Правительством, возможно открытие ещё одного университета агротехнического, который будет специализироваться на подготовке специалистов с/х. Всё -таки область наша сельскохозяйственная. Предварительное предложение мы сделали руководству страны. Мы в процессе переговоров.

Ещё один крупный проект — многопрофильная больница. Она свои двери откроет через 2,5 года. Презентацию для СМИ глава региона провёл лично. Говорит, — на видео больница в Турции. Наша будет такой же. Один в один.

Все палаты двухместные с отдельным санузлом. У каждой койки раскладывающееся кресло для посетителей. У пациента индивидуальный столик, мини-холодильник и телевизор. Под рукой тревожная кнопка. Нажал её и отсчёт начался.

Врач или медсестра должны дойти за определённое время. А это «головной мозг» больницы. В сall-центр поступают все заявки. На их решение разработано 2,5 тысячи сценариев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вода не идёт, лампочка перегорела, замок сломался. Зав. отделением не занимается решением этого вопроса. Заявка пошла в сall-центр. Врач — он должен лечить. У нас, к сожалению, главный врач занимается поисками линолеума, чего-то ещё. Не надо этого делать.

В кабинете главного врача экраны, на которых видно всю больницу. Если где-то образовалась очередь, он должен переправить поток. В общем, быть менеджером и оперативно решать вопросы. Продумали в больнице комфорт не только пациентов, но и тех, кто их лечит.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас врачи в котомках приносят. В ординаторской на коленках покушали, на ходу всё. А здесь предусмотрено специальное место — кафе. У них там всё по времени. Без всяких очередей. У каждого бейджик, рассчитываются.

А главное, здесь сосредоточатся современное оборудование и передовые методы лечения. Установят линейный ускоритель стоимостью 1,5 млрд тенге. Он нужен тем, кто борется с онкологией. Такой аппарат есть только в Нур-Султане и Алматы. Когда больницу откроют, североказахстанцам не придётся ехать в другие города и страны. Больница не будет уступать европейским клиникам.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Терапевтический профиль — это один корпус. Хирургический, онкологический, кардиологический. По центру сеть реанимационных и операционных залов. Впереди стоит диагностическое отделение — поликлиника на 500 посещений. Но по факту больше будет.

Лечение в больнице будет бесплатным в рамках пакета ОСМС. По соседству с многопрофильной, если конкретнее, через дорогу строят инфекционную больницу. На 70% готов каркас. Уже приступили к отделке.

Валерий Пугачёв, руководитель проекта:

— Завершение до конца октября. Потом 2 недели мы планируем взять на пусконаладочные работы. Отработаны все технические вопросы, прокладка коммуникаций идёт.

Инфекционная больница на 200 коек поможет в борьбе с коронавирусом. Её обеспечат аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, компьютерным томографом. Во многих европейских странах сейчас рост заболевших. Наблюдается он и в соседней России, в том числе в Омской и Тюменской областях.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы должны в случае необходимости в течение 24 часов развернуть все койки. В 1,5 раза больше, чем сейчас. Сейчас 2300, будет до 3400. К такому сценарию готовы. Подготовлены кадры, медикаменты запас, как и в больницах.

Готово и оборудование. Количество аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов увеличили в три раза.

Айгерим Мукашева