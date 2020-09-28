Североказахстанцы, вопреки запретам, продолжают проводить тои

Правоохранительные органы

20:49 28 Сентября 2020

И снова нарушение карантина. Семейные торжества в двух ресторанах города в выходные дни выявили полицейские. Банкеты устроили в «Эмирате» и «Созвездии». В заведениях собралось более 100 человек, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача области, это строго запрещено и является нарушением ограничительных карантинных мер.

В настоящее время, по данным фактам, в отношении владельцев заведений и заказчиков стражи порядка собрали материалы по статье 425 -й Кодекса РК об административных правонарушениях и передали их в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. Стоит отметить, что в сентябре в регионе выявлено 99 нарушений карантина.

 

 

Анжелика Сычева

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