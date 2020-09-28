Предприниматель из с.Смирново открыл оптовый продуктовый магазин

Неважно будний день или выходной, парковка у этого оптового магазина никогда не бывает пустой, в торговом здании всегда есть покупатели, — говорят его владельцы. Аккайынцы, чтобы лишний раз не мотаться в город, приезжают сюда на большую продуктовую закупку из соседних сел, также часто здесь можно встретить жителей Смирново.

Бизнес хороший, а главное — стабильный, не ударила по нему, как по многим другим пандемия 2020-го, — рассказывает Сергей Векерле. Поделился предприниматель и тем, как, на самом деле, было непросто начинать свое дело.

Сергей Векерле, индивидуальный предприниматель, с.Смирново, Аккайынский район:

— Стояло помещение без работы, мы решили возобновить его работу и открыли магазин оптовый в 2018-м году. Поначалу очень было тяжело. Нам ни скидки, ничего не давали, нам никто не доверял. Говорили, чтобы сначала доказали, как мы можем работать. Постепенно начали заниматься, договариваться с фирмами.

Они же потом и подкинули идею расширить оптовый магазин, чтобы в нем было больше ассортимента и товаров разных видов. На воплощение плана по увеличению торгового пространства понадобилось 6 млн тенге государственных заемных денег и год строительства.

Сергей Векерле, индивидуальный предприниматель, с.Смирново, Аккайынский район:

— Сейчас мы будем работать на качество, чтобы у нас было больше качественного товара, чтобы вся работы была качественнее. Стараемся держать только самые низкие цены.

И судя по количеству клиентов, предпринимателю это удается.

Североказахстанцы:

— Приезжаем закупаемся, мы с деревни. Удобно, в город не надо ездить, да и цены приемлемые.

— Все необходимое здесь находим, ассортимент достойный и цены приятные.

Совсем другая атмосфера в ресторане райцентра, открытом в прошлом году. Красивый снаружи и пустынный внутри, особенно печально выглядит зал для банкетов, рассчитанный на 200 посадочных мест.

Как только пышные празднества попали под запрет, а с ними и посещение заведений общественного питания, владелец этого места, который, как и здешние повара из Петропавловска, серьезно задумался, что ему делать дальше. Месяц простоя и раздумий привел Тлегена Хамзина к решению работать на доставку.

Тлеген Хамзин, индивидуальный предприниматель, с.Смирново, Аккайынский район:

— Для людей это диковинка — доставка. Все люди, местное население привыкли ходить сами. Доставка у нас поначалу была бесплатная, пока люди привыкали, потом сделали платной. Был привлечен личный транспорт на доставку и человек, полностью в обмундировании, с маской, антисептиком, перчатками, все как положено.

Аккайынцы пользуются доставкой по сей день, но и в само заведение после послаблений карантина стали ходить чаще. Наша команда снимала его ранним утром, поэтому здесь ни души. Хотя она в ресторане чувствуется в каждой детали.

Неброский и сдержанный интерьер, отдельная игровая зона для маленьких клиентов, которую разместили так, чтобы другим посетителям было комфортно. В том числе и тем, кто ограничен в своих возможностях, а этим может похвастаться не каждое сельское заведение.

Тлеген Хамзин, индивидуальный предприниматель, с.Смирново, Аккайынский район:

— Открылись мы на собственные средства, но и, конечно, не обошлось без поддержки государства, кредитовались через фонд поддержки по программе «Енбек». Кредит был в размере 5 млн, под 6% годовых. Кредит еще не отбили, еще работать и работать.

На себя в Аккайынском районе при населении приблизительно в 19 тысяч человек работают 718 североказахстанцев, совсем скоро их станет еще больше.

Евгений Остертак, руководитель отдела предпринимательства Аккайынского района:

— Обучение «Бизнес Бастау» проходят.2:55 В основном у нас приоритет на разведение домашних животных. Птицеводство, КРС, МРС, лошади, есть где-то услуги открывают небольшие. Есть у нас еще и продуктивная занятость кредиты берут, гранты берут, у нас в этом году три человека по «ДКЗ» подали на гранты.

Не забывают аккайынцы и про программу «Экономика простых вещей», принятую в декабре 2018-го. В апреле 2020-го государство увеличило финансирование по ней с 600 млрд до 1 трлн в национальной валюте.

Евгений Остертак, руководитель отдела предпринимательства Аккайынского района:

— В этом году по «Экономике простых вещей» у нас прокредитовалось в основном порядка 10 предприятий. Это сельхозтоваропроизводители на полевые и уборочные работы, на пополнение оборотных средств, также закуп сельхозтехники.

Общая сумма для таких нужд по району составила 1 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева