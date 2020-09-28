Полицейские изъяли у североказахстанцев 72 единицы оружия

Здравствуйте! Старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия старший лейтенант полиции Жармагамбетов. Плановая проверка в рамках ОПМ «Қару», пришел проверить вас по факту соблюдения правил хранения оружия.

В трехдневном оперативно-профилактическом мероприятии «Қару» по линии предупреждения преступлений и правонарушений в сфере оружия было задействовано 800 полицейских. Они проверили более 2 тысяч человек.

Алишер Жармагамбетов, старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП г. Петропавловска:

— Также пользуясь ситуацией, хотелось бы обратиться к владельцам гражданского оружия: если у вас есть какие-то вопросы в сфере контроля за оборотом гражданского и служебного оружия, вы можете обратиться в кабинет отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП города Петропавловска по адресу г. Петропавловск улица Жумабаева, 118 кабинет 109.

Полицейские также напоминают, в случае, если кто-то нашёл незарегистрированное оружие, или оно осталось от умерших родственников, то нужно сообщить об этом по номеру «102». Добровольная сдача оружия избавляет от уголовной или административной ответственности, при условии, что в действиях человека нет состава иного преступления.