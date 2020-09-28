ДЧС: 18 пожаров произошло за 7 дней в Северном Казахстане

С начала года на территории области произошло почти 500 пожаров. Огненная стихия унесла жизни 35 североказахстанцев, еще 13 — получили травмы. Прошлая неделя обошлась без жертв, но не без пожаров. По информации спасателей, их было 18. Тему продолжит Анастасии Остертак.

Один из последних пожаров произошел 25 сентября в селе Писаревке района Магжана Жумабаева. Горел двухквартирный жилой дом. В результате огнем уничтожена половина строения. Общая площадь пожара составила 35 кв.м. Соседняя квартира не пострадала.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С места пожара в ЦРБ г. Булаево был доставлен пострадавший хозяин дома. 1973 года рождения. Получил термические ожоги 1-2 степени: лица, головы, обеих кистей. Был госпитализирован в хирургическое отделение. Состояние среднее, стабильное. Причины и ущерб устанавливаются.

За прошлую неделю на территории области произошло 18 пожаров. А с начала года их насчитывается почти 500. Наибольшее число возгораний в областном центре — более 120.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— С начала года в огне погибли 35 человек, получили травмы -13. По сравнению с аналогичным прошлым годом наблюдается у нас увеличение гибели людей в огне. 35 человек против 29 в 2019 году, из которых в этом году погибли уже 5 детей.

Чаще всего пожары происходят в жилых секторах, это 75% от общего числа. Основные причины — неосторожное обращение с огнем. Большое внимание спасатели уделяют профилактике.

Анастасия Остертак