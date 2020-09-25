В суде прошло первое слушание по делу драки в Обуховском ГОК

Обвиняемые — в зале суда в Тайыншинском районе, потерпевшие — в отделе полиции, журналисты и операторы — в Петропавловске. Виртуальный суд оказался новинкой очень удобной… в теории. На практике прерывающийся звук, шумы, речь не разобрать.

Утреннее слушание перенесли. После обеда почти всё было в порядке. На связи 7 подсудимых, 10 потерпевших. Так закончилась массовая драка на территории Обуховского горно-обогатительного комбината. Это около одноименного села в Тайыншинском районе. Предприятие занимается добычей и обогащением титано-циркониевой руды.

Выехали утром 2 июня из Караганды, к обеду были у входа в ГОК. Учредители ТОО «Тиолайн» прихватили с собой знакомых, представителей охранного агентства. Всего около 30 человек. По прибытии началась массовая драка в лучших традициях лихих 90-ых. В обвинительном акте прокурора заместитель директора ТОО «Тиолайн» Саверский выступает подстрекателем.

Алтынбек Танкыбаев, прокурор Тайыншинского района:

— Нанес один удар своей ногой в область жизненно важного органа, а именно по голове находившегося возле указанных ворот, на территории ТОО «Тиолайн» потерпевшего Долгалёва Данила Викторовича. От полученного удара Долгалев Д.В. отошел от ворот тем самым, не смог воспрепятствовать проникновению Саверского К.В. и других лиц на территорию ТОО «Тиолайн».

После перепрыгнул через ворота и ещё раз ударил Долгалёва кулаком по лицу. Затем выхватил телефон у работницы, которая снимала драку. Ударил лопатой потерпевшего Касымова по голове. Когда тот упал на землю, Саверский продолжал его избивать. На скамье подсудимых семеро. Но это не все участники потасовки.

Личность некоторых следствие так и не установило. ТОО «Тиолайн», зам директором которого и является Саверский, находится на территории Обуховского ГОК. Пройти туда он имел полное право, заявляет Саверский. А охранное агентство, которое работает на горно-обогатительном комбинате, руководство ТОО «Тиолайн» не нанимало.

Подозреваемый:

— Обуховский ГОК противоправно захватил имущество ТОО «Тиолайн». Имеется заключительный судебный акт суда, где заключено, что они не назначались директором ТОО «Тиолайн».

В общем, охранные фирмы на ГОК, были там незаконно, сообщает Саверский. По его словам, эту информацию подкрепляет и решение суда от 1 июня. На ГОК они приехали на следующий же день. Но к этому времени решение суда в силу не вступило, объясняет судья. Во время первого заседания по этому делу заслушали Саверского. Впереди показания подозреваемых, потерпевших и свидетелей.

Айгерим Мукашева