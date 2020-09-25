В праймериз дебатов «Nur Otan» от СК участвуют 645 кандидатов, 114 из них-петропавловцы

Айзада Рахметова, заведующая отделом организационно-контрольной работы СКФ партии «Nur Otan»:

— С 14-го сентября, как начались дебаты, прошло около 80 дебатов в городе.00:39 По области уже около 600 кандидатов прошли дебаты. По правилам праймериза кандидаты, не прошедшие дебаты, снимаются с агитационной гонки.

В нашем регионе таких примеров нет. Очевидно, что все кандидаты подошли к делу со всей ответственностью и останавливаться на пути к своей цели, не намерены. Но,окончательные выводы делать пока рано, так как дебаты, пусть и вышли на финишную прямую, но еще не закончились.

Этой шестерке предстояло презентовать свои предвыборные программы в присутствии акимов области и города. Кумар Аксакалов периодически делал для себя небольшие письменные заметки. Ведь интересные идеи никогда не бывают лишними.

Айзада Рахметова, заведующая отделом организационно-контрольной работы СКФ партии «Nur Otan»:

— По области разработаны предвыборные программы в 13-ти районах и г.Петропавловске, каждый кандидат опирается на нее, раскручивает свою программу, соответственно рассказывают о программе партии. Также используют основные месседжи послания Президента Касым-Жомарта Токаева, а также опираются на дорожную карту, разработанную до 2025 года.

Кандидаты останавливались на проблемных вопросах, которые в большинстве своем волнуют население. Здесь и недостаточно качественная медицина, образование, которое может стать лучше, условия труда и другие. Регламент выступления остался прежним. Каждому кандидату давалось по 5 минут на самопрезентацию, две — для ответа на вопрос оппонента.

Многие в заданное время не укладывались. Напомним, в нашем регионе во внутрипартийную гонку вступили 645 кандидатов, 114 из них — петропавловцы. Для участия в самом интересном этапе праймериз партийцев разделили на 109 групп.

Дарья Пышмынцева