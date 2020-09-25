В Петропавловске прошла 6-я с начала этого года ярмарка вакансий

Организовали ее на этот раз в городском доме культуры. Свои вакансии безработным предложили представители 20 предприятий областного центра. На выбор -порядка 1000 рабочих мест, большая часть из которых — по «Дорожной карте занятости».

Жанат Нурахметов, руководитель отдела центра занятости г. Петропавловска:

— На данный момент в центре занятости состоят 1500 безработных. На каждую из ярмарок вакансии приходят от 100 до 150 человек. Порядка 5-6 человек устраиваются за одну ярмарку вакансии. Многие хотят быть программистами, бухгалтерами, женские профессии — швея, на данный момент требуются строители.

Анжелика Сычева