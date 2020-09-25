В Петропавловске начался отопительный сезон

Несколько раз в неделю они встречаются с жильцами домов частного сектора, общежитий. На этот раз вместе со спасателями выехали активисты — волонтёры молодежного крыла «Жас Отан». Основная цель таких мероприятий- напомнить североказахстанцам об элементарных правилах техники пожарной безопасности.

Даниэль Саркисян, инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— На сегодняшний момент в городе зарегистрировано 123 пожара, из них 15 погибших. Людям объясняются простые правила безопасности при эксплуатации электрических приборов, при эксплуатации электрических печей. Управление по ЧС ходят по жилым домам , по общежитиям.

Дарья Пышмынцева