В этом году в Петропавловске обустроили 45 автостоянок

Вместо пустыря — парковка на 27 автомобилей, фонарное освещение, ограждения, бордюры и 5 камер видеонаблюдения. Удобный и безопасный двор с недавних пор радует жильцов дома по адресу Назарбаева,110.

Петропавловцы:

— Жители очень довольны, парковка у нас отличная, дети могут играть, по тротуару бегать , на велосипедах кататься, никто никого не собьет.

— Вот эти изменения до того вдохновили жителей нашего дома, что уже все на газонах всё садят: цветы, покупают семена. Раньше с советских времен никто субботников не проводил, а тут метут, сгребут.

— Все хорошо, все ухоженно, чисто, облагороженная территория. Очень даже удобно. Нравится.

Нравятся жильцам и новые шлагбаумы. Их установили на въезде и выезде со двора.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— А управлять шлагбаумом можно с помощью вот такого пульта. Он есть у каждого автолюбителя, кто проживает в этом доме.

Шлагбаумы оснащены видеокамерами. Предназначены они для считывания номеров с карет скорой помощи , пожарных и полицейских служебных машин, заранее внесённых в базу. В случае необходимости без пульта они смогут беспрепятственно въехать на территорию. В городском акимате говорят, — таких дворов со временем станет больше.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На сегодняшний день уже имеются 45 стоянок, 20 за домом, 25 внутри двора. Данные работы проводятся после обращения людей к акиму города. В этому году были собраны заявки 17,18,19 года. В этом году они все были собраны.

Надо сказать, работы по благоустройству областного центра продолжаются. Полный список дворов — очередников на асфальтирование, установку детских игровых площадок и автостоянок разместят на официальном сайте акимата до 1 декабря.

Анжелика Сычева