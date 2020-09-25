На 85% выполнены работы по строительству 18-этажки в мкр-не «Жас Оркен»

Сейчас строители завершают кладку кирпича. Параллельно ведутся штукатурные, малярные и плиточные работы, также занимаются утеплением здания. Всё идёт согласно графику.

Сергей Тимофеев, директор ТОО «Основание»:

— В карантин нам разрешили работать с ограничительными мерами. Поэтому карантин не сильно повлиял на работу. Привозили людей на автобусах, на график карантин не повлиял.

Дом монолитный. Преимущества данной технологии — прочность, устойчивость к колебаниям, долговечность и удобство при возведении. В многоэтажке 108 квартир. 36 однокомнатных площадью более 35 м2, столько же двухкомнатных и трёхкомнатных. Квартиры будут сдавать в чистовой отделке.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Строительство 18-этажки выполнено на 85%, к концу года объект сдадут в эксплуатацию. Стоимость проекта — один миллиард триста миллионов тенге.

Обладателями заветных квадратных метров в новом доме станут бюджетники. Программа, по которой будут выдавать квартиры, ещё определяется.

Айгерим Муканова