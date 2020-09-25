COVID-19 выявили у североказахстанских школьников

Коронавирусную инфекцию выявили у североказахстанских школьников. С начала сентября вирус подтвердился у 20 учащихся. Семь из них обучались в штатном режиме, 13 -в дистанционном. Также один ребенок заболел COVID-19 в детском саду Кызылжарского района.

Специалисты обследовали свыше ста контактных ребят, ни у кого из них коронавирус не подтвердился. В целях безопасности группу и классы с заражёнными детьми временно закрывали, сейчас они возобновляют свою работу. Санитарные врачи отмечают, что многие маленькие североказахстанцы переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно, либо в легкой форме.

Дарья Пышмынцева