Автопарк скорой помощи в Петропавловске пополнился 18-ю реанимобилями

Во время оказания скорой медицинской помощи каждая секунда -на вес золота. И техническое оснащение здесь играет очень важную роль. Мировая практика показывает, на 10 тысяч жителей необходима 1 неотложка. Норма для СК — 55 автомобилей. Но, в реальности эта цифра была меньше. До настоящего времени. Автопарк скорой помощи пополнился на 18 современных карет отечественной сборки.

Асхат Утебаев, главный врач областного центра скорой медицинской помощи:

— На данный момент в нашей области работает 31 бригада скорой помощи. Из них 17 — в городе, остальные — в районах. На сегодняшний день в СКО на скорой помощи работала 41 единица автотранспорта. На 65 % был износ. Сейчас нам поступило современное авто, оснащенное современным оборудованием.

Это современные дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. Последний, к слову, очень важен в непростой период пандемии коронавируса. Реанимобили презентовали главе региона. Кумару Аксакалову рассказали обо всех преимуществах новых машин.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Нашими врачами испытано, работает как положено, так?

— Полноценно они смогут оказывать скорую помощь.

— Всю аппаратуру легко можно взять хоть на поле, везде.

Владимир Жужгов, врач областного центра скорой помощи вот уже 9 лет как спасает человеческие жизни. Говорит, — в последние годы оказание экстренной помощи выходит на высокий уровень.

Владимир Жужгов, врач областного центра скорой медицинской помощи:

— За время моей работы повидал разные машины. Приходилось ездить на «УАЗиках», на «Газелях» разных комплектаций. Самая лучшая машина — это новая машина. Стоит обратить внимание, на удобство, которое будете испытывать персонал.

Для развития сферы здравоохранения ежегодно выделяются значительные средства. Большое внимание — техническому оснащению. Так, за 3 года на обновление автопарков медицинских организаций затратили 663 миллиона тенге. Приобрели 82 автомобиля. Что касается службы скорой медицинской помощи, то…

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Увеличение финансирования здравоохранения в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Это 56 миллиардов. За последние 3 года приобрели 6 автомобилей. Это реанимобили, 18 сегодня появилось. Это самые современные автомобили. До конца года будет ещё плюс 20 автомобилей приобретено.

Новые неотложки марки «Jac» поступят в нашу область до 1 ноября.

Абай Альжанов