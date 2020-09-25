Ассамблее народа Казахстана — 25 лет

Алишер Ашимов. корреспондент:

— Ассамблея народа Казахстана — уникальный общественный институт, деятельность которого затрагивает практически все сферы жизни. Встречи, круглые столы, лекции, благотворительность — силами этнокультурных центров в области проводятся огромное количество мероприятий. В этом году АНК исполнилось 25 лет.

Она создавалась как принципиально новый институт гражданского общества, не имевший на тот момент аналогов как в предшествующей эпохе, так и в мировой современной практике.

Внутриполитическая стабильность, взаимное доверие и уважение многочисленных этносов, религиозный мир — стали приоритетами государства. Сегодня структура областного общественного института насчитывает 20 этнокультурных объединений.

Мария Татаренко, председатель общественного объединения «Северо-Казахстанский областной беларуский культурный центр «Радзіма»:

— Наша работа заключается в сохранении своей культуры, пропаганде обычаев, традиций, чтобы все североказахстанцы, казахстанцы знали о белоруской культуре. Мы стараемся проводить мероприятия, направленные на развитие культуры, знакомим молодежь с историческими личностями, с интересными фактами из истории Беларусии.

Созданная по инициативе Лидера нации Ассамблея народа Казахстана сыграла большую роль в поддержке культурных традиций и языка многих этносов. Последние 2 года Северо-Казахстанский областной АНК реализует культурно-просветительский проект «Qazaqtany», в рамках которого этносы, проживающие на территории нашей страны, могут изучать историю, культуру, традиции, национальные игры.

Одной из древнейших казахских игр — «Тогыз кумалак». Она рассчитана на логику и смекалку, призвана развивать математическое мышление и выдержку.

Гулбахша Мусабаева, председатель ОО «Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq»:

— В июне мы проводили «Томпақ бауырсақ».Когда мы еще находились в режиме карантина, у нас представители этнокультурных объединений проводили мастер-классы по изготовлению данного национального блюда и участвовали в конкурсе, приготовив сами в домашних условиях.Также планируется провести интеллектуальную игру «Поле чудес» на знание казахского языка, так как сентябрь, мы празднуем день языков.

Ассамблея стала своеобразной лабораторией дружбы, где рождаются новые формы мирного сосуществования различных этносов. Казахстан изначально взял курс на построение современного, светского государства, приверженного идеалам мира, толерантности и конструктивного диалога. Эти принципы остаются приоритетными.

Алишер Ашимов