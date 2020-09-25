165 тыс голов кур и гусей погибло от птичьего гриппа в СК

Постановление главного ветинспектора страны вышло 24 сентября. Нововведение предполагает изъятие, а затем дальнейшее уничтожение заражённых птиц. Санитарная очистка уже стартовала в карантинных пунктах. Но с оговоркой, поголовье в частных подворьях, где птичьего гриппа не выявили, трогать не будут.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК:

— Касательно оплаты стоимости изъятой птицы могу сообщить, что стоимость будет возмещаться по всему поголовью, падёж которого изъятие и уничтожение зафиксированы ветеринарной службой.

В СК от инфекции погибло 165 тысяч пернатых. Больше всего недуг застал врасплох Бишкульскую птицефабрику. Там полегла львиная доля от общего поголовья — почти 150 тысяч. Массовый падёж не обошел стороной практически все районы области. Птичий грипп обнаружили в 39 населенных пунктах. 18- сейчас закрыли на карантин, в остальных проводятся лабораторные исследования.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Проводится вакцинация домашних животных в личных подворьях в радиусе 20 км от очага инфекции. Вакцинировано 85 559 голов птиц. Задействовали 32 единицы и 201 человек. Создана комиссия по определению среднемесячной рыночной стоимости изымаемых и уничтожаемых птиц для выплат компенсаций.

Ситуация по птичьему гриппу стабилизировалась в сёлах Чистополье района М.Жумабаева и Новорыбинке Жамбылского района и в других населённых пунктах. Дезинфекция продолжается.

Абай Альжанов