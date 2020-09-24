Выставку в музее изобразительных искусств посвятили Абаю Кунанбаеву

Культура

18:42 24 Сентября 2020

Великий философ, поэт, основатель казахского литературного языка, культурный реформатор — все это об Абае Кунанбаеве. Яркая и неординарная личность, он смог оставить неизгладимый след в истории казахского народа. В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения великого Абая, и эта выставка посвящена ему.

Вера Гончарова, научный сотрудник:

— В экспозиции представлены интересные экспонаты — это фотографии памятников Абая Кунанбаева в разных городах мира. Также в этой экспозиции присутствуют репродукции гравюр известных художников графиков Казахстана, Баранова, Сидоркина и др. Они занимались иллюстрированием произведений Абая Кунанбаева. 

Также на выставке присутствуют лучшие работы детей, участвующих в областном конкурсе «Наследие великого Абая». В нем принимали участие учащиеся художественных учреждений.

Вера Гончарова, научный сотрудник:

— В этой экспозиции представлена живопись и графика. Т.е. одни из лучших детских работ в различных техниках. Темы были различные «Мое любимое произведение Абая», «Женские образы в творчестве Абая» и другие.

Выставка будет работать еще месяц. Каждый желающий может прийти и ознакомиться с экспонатами.

 

Анастасия Остертак

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