Выставку в музее изобразительных искусств посвятили Абаю Кунанбаеву

Великий философ, поэт, основатель казахского литературного языка, культурный реформатор — все это об Абае Кунанбаеве. Яркая и неординарная личность, он смог оставить неизгладимый след в истории казахского народа. В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения великого Абая, и эта выставка посвящена ему.

Вера Гончарова, научный сотрудник:

— В экспозиции представлены интересные экспонаты — это фотографии памятников Абая Кунанбаева в разных городах мира. Также в этой экспозиции присутствуют репродукции гравюр известных художников графиков Казахстана, Баранова, Сидоркина и др. Они занимались иллюстрированием произведений Абая Кунанбаева.

Также на выставке присутствуют лучшие работы детей, участвующих в областном конкурсе «Наследие великого Абая». В нем принимали участие учащиеся художественных учреждений.

Вера Гончарова, научный сотрудник:

— В этой экспозиции представлена живопись и графика. Т.е. одни из лучших детских работ в различных техниках. Темы были различные «Мое любимое произведение Абая», «Женские образы в творчестве Абая» и другие.

Выставка будет работать еще месяц. Каждый желающий может прийти и ознакомиться с экспонатами.

Анастасия Остертак