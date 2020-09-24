В Петропавловске строится новый дата-центр

Абай Альжанов, корреспондент

— Что из себя представляет современный дата-центр? Речь идёт о больших помещениях, в которых размещают сервера, то есть компьютеры с высокой производительностью, сетевое оборудование и другие комплектующие. Все они выполняют функции по хранению, обработке большого потока информации. Одним словом, от дата-центра зависит скорость работы и надежность облачных сервисов. В эпоху цифровых технологий такой инновационный проект как нельзя кстати нашему региону.

Один из самых крупных дата-центров в стране появится в промзоне Петропавловска, на месте, где раньше функционировал завод им. Калинина. 2 года назад территорию бывшего предприятия выкупила компания «PP Solutions». 10 из 25 здесь заброшенных зданий алматинские инвесторы планируют обновить полностью. А те, которые негодны к реконструкции, снесут. Стоимость масштабного для СК проекта оценивается в 18 миллиардов тенге.

Болатбек Юсупов, директор областного филиала ТОО «PP Solutions»

— На данный момент 30 человек на демонтаже задействованы, а ещё около 10 единиц техники, 2 крана, экскаваторы, камазы, бульдозеры, самосвалы. Поначалу здесь все было заброшено, мусора много было. Привели в порядок ливневую систему, потому что вода стояла здесь.

Новый центр обработки данных будут возводить в 3 этапа. Полностью введут в эксплуатацию объект в 2023-ем. По словам директора областного филиала компании, выбор в пользу СК пал, в первую очередь, из-за климата. Дата-центр нуждается в постоянном охлаждении, а у нас оптимальные для этого условия.

Болатбек Юсупов, директор областного филиала ТОО «PP Solutions»

— Наш проект энергоемкий. Мы напрямую берем электроэнергию с ТЭЦ-2. Используем высоковольтную линию на 220 Вват. Скоро построим собственную подстанцию на 300 мегаватт.

Инновационный проект -перспективный для нашего региона. Услуги облачного сервиса инвесторы планируют оказывать как крупным республиканским, так международным компаниям.

Абай Альжанов